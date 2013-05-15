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市场报道 | 2013年 5月 15日 星期三 16:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元表现抗跌，但面临关键水位保卫战

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* 尽管美元全面走强，欧元/美元仍展现出抗跌

* 德国及法国GDP数据疲软，市场消化情况亦尚可

* 关键变数可能在美元指数，美元指数有可能突破2012年高点84.10

* 目前的敏感价位包括：1.2859，此处是由1.2710到1.3243涨势的76.4%回档位，以及1.2876，此处是1.2042到1.3711涨势的50%回档位(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
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