《汇市简讯》欧元/美元表现抗跌，但面临关键水位保卫战

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
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* 尽管美元全面走强，欧元/美元仍展现出抗跌
* 德国及法国GDP数据疲软，市场消化情况亦尚可
* 关键变数可能在美元指数，美元指数有可能突破2012年高点84.10
* 目前的敏感价位包括：1.2859，此处是由1.2710到1.3243涨势的76.4%回档位，以及1.2876，此处是1.2042到1.3711涨势的50%回档位(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。