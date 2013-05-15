欧洲汇市：英镑兑美元下跌，等待英国就业数据与英央行通胀报告

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
英镑兑美元 下跌0.1%至1.5192美元，跌破据称有停损卖单的1.5200水准，创4月初以来最低位。交易商称从1.5190美元到1.5160美元挂有买单。
刚刚公布的数据数据，英国4月请领失业金人数减少7,300人(预估为减少3,000人)；失业率为4.5%，创2011年4月来最低。
分析师预计0930GMT的英国央行报告中，有关经济成长的预估将不会改变，但通胀预期将较三个月前下调，不过该央行料不会暗示进一步货币宽松政策。
英镑兑欧元上升。此前数据显示德国经济第一季仅成长0.1%；法国经济则滑入衰退。
欧元兑英镑 下跌0.2%，报0.8473英镑，远离周二触及的近三周高点0.85165英镑。交易商称，由于据称在0.8460英镑下方挂有买单，欧元跌势受限。(完)
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“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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