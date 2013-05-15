欧洲汇市：英镑兑美元下跌，等待英国就业数据与英央行通胀报告

英镑兑美元 下跌0.1%至1.5192美元，跌破据称有停损卖单的1.5200水准，创4月初以来最低位。交易商称从1.5190美元到1.5160美元挂有买单。

刚刚公布的数据数据，英国4月请领失业金人数减少7,300人(预估为减少3,000人)；失业率为4.5%，创2011年4月来最低。

分析师预计0930GMT的英国央行报告中，有关经济成长的预估将不会改变，但通胀预期将较三个月前下调，不过该央行料不会暗示进一步货币宽松政策。

英镑兑欧元上升。此前数据显示德国经济第一季仅成长0.1%；法国经济则滑入衰退。

欧元兑英镑 下跌0.2%，报0.8473英镑，远离周二触及的近三周高点0.85165英镑。交易商称，由于据称在0.8460英镑下方挂有买单，欧元跌势受限。(完)

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