台湾央行：共发行675.3亿台币存单，存单余额增34.15亿

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透台北5月15日 - 台湾央行周三公布，今日共发行675.3亿台币存单，若相较存单到期金额641.15亿，存单发行余额增加34.15亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 643.3
91天期 0.93 16
182天期 1.05 16
央行上日共发行681亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,728.10亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为67亿台币；累计超额准备为568亿台币，加计前期1%的超额准备为1,399亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。