中国公开市场：今日进行400亿元28天正回购，本周净回笼350亿元

路透上海5月16日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日将进行400亿元人民币28天期正回购操作。同时，今日还将继续发行三个月期央票，发行规模170亿元。据此计算，央行本周将净回笼350亿元人民币。

中国央行公开市场周二亦同时进行了正回购及央票发行操作，其中28天期正回购操作量为520亿元人民币，中标利率持稳于2.75%；三个月期央票270亿元，利率亦持平于2.9089%。

为对冲热钱流入而被动增加的流动性，中国央行上周四重启了睽违近一年半的央票发行。但因到期资金偏多，当周净投放规模仍达到840亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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