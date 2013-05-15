中国债市：利率债和信用债分化走势延续，僵持市况下机构更关注收益水平

路透上海5月15日 - 中国银行间债市周三利率债和信用债的分化走势延续。尽管七年续发国债定位偏低，但二级市场仍不为所动；而信用品种需求依旧偏旺盛，高低评级品种均有所表现。

市场人士表示，经济维持弱复苏状态，但政策面暂时并没有进一步放松的意图，债市短期难现方向性选择。僵持市况下机构更关注绝对收益水平，信用债受宠的局面近期还有可能持续。

“利率(债)还好，现在一级(市场新债利率)偏低，二级都不跟，信用的感觉还是挺抢的，”华东一银行交易员称。

她并指出，此前高评级的信用债更受资金青睐，目前有向低评级品种蔓延的势头，“中票AA+和AA的比较好，低评AA-的CP(短融)需求也还不错。”

相对宽松的资金面以及稳定的配置需求，支撑中国财政部周三续招标发行的七年期固息国债收益率依旧低于二级市场，且小幅稍低于此前预测均值；1.71倍的投标倍数则显示机构需求中规中矩。

而对于监管层继续加强对部分债券交易行为的监管，市场人士认为，由于对本次整肃力度已有充分预期，且机构多相信即便是监管加强后，仍能找到相关变通方法，因此后续政策对于市场的心理冲击已趋于弱化。

中国银行间债市相关服务机构相继扎紧关联交易“篱笆”，规范交易行为防范风险。继上周银行间债市的中后台服务机构--中债登出手后，前台服务机构中国外汇交易中心周二也公告称，在银行间市场中，同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。

剩余期限约6.70年的固息国债130003最新报价收益率 为3.3290%/3.3200%，上日尾盘为3.3250%/3.3200%；剩余期限0.99年、主体评级AA-的安徽星马汽车短融041369015最新成交对应收益率 为4.60%，上日末笔为4.65%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.2553 2.7774

上日 2.2456 2.7954

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9660/2.8990

国债参考率报价 2.8280/2.7725

金融债参考率报价 3.3470/3.2750(完)

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