路透基点：雅乐居地产的43.68亿港元贷款已寻得七家银行参与

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，雅乐居地产控股的43.68亿港元（5.63亿美元）三年期分期贷款已经寻求到七家银行参与。
这七家参贷银行是：汇丰控股（11.7亿港元）、渣打银行（8.58亿港元）、恒生银行（7.80亿港元）、美银美林（3.90亿港元）、东亚银行（3.90亿港元）、工银亚洲（3.90亿港元）和瑞银（3.90亿港元）。
据此前报导，渣打负责协调安排此交易。
该笔无担保贷款的利率为较Hibor加码420个基点。协议定于今日签署。
雅乐居在2010年9月获得过一笔15.9亿港元的三年期定期贷款，参贷行包括渣打、恒生银行、中国银行澳门分行和大丰银行，包含全部收益的费用总计为约400个基点。
雅乐居上个月宣布了月度合同销售额的初步数据，3月销售额为32.3亿元人民币（5.25亿美元），今年第一季的销售额为75亿元人民币。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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