路透基点：雅乐居地产的43.68亿港元贷款已寻得七家银行参与

路透5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，雅乐居地产控股的43.68亿港元（5.63亿美元）三年期分期贷款已经寻求到七家银行参与。

这七家参贷银行是：汇丰控股（11.7亿港元）、渣打银行（8.58亿港元）、恒生银行（7.80亿港元）、美银美林（3.90亿港元）、东亚银行（3.90亿港元）、工银亚洲（3.90亿港元）和瑞银（3.90亿港元）。

据此前报导，渣打负责协调安排此交易。

该笔无担保贷款的利率为较Hibor加码420个基点。协议定于今日签署。

雅乐居在2010年9月获得过一笔15.9亿港元的三年期定期贷款，参贷行包括渣打、恒生银行、中国银行澳门分行和大丰银行，包含全部收益的费用总计为约400个基点。

雅乐居上个月宣布了月度合同销售额的初步数据，3月销售额为32.3亿元人民币（5.25亿美元），今年第一季的销售额为75亿元人民币。（完）