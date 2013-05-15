更新版 1-中国汇市：人民币收跌呼应美元强势，结汇偏强市场仍押注后市续涨

* 人民币收盘小跌再事歇息 * 隔夜美元指数涨至去年7月以来新高 * 交易员称未见人民币升值预期反转，后期料续升 (更新收盘报价和更多评论) 路透北京5月15日 - 人民币兑美元即期 周三收盘随中间价小幅下跌，顺应隔 夜美元指数强势上涨。今日成交区间则仍然紧贴波幅上限，净结汇压力还是较重，市场对后 期人民币趋涨的预期则未有变化。 华南一股份银行交易员认为，今天中间价下调，还是因为隔夜美元指数 上涨，并 创下自去年7月以来的新高。人民币短期盘整、震荡，但是净结汇仍是主力，升值仍是大方 向。 上海一股份行交易员也表示，人民币不再像前期那样一口气升值，现在可能只是因为美 元指数太强而休息会儿，并没有看到升值预期扭转的迹象。 4月以来加速升值的中间价目前大致在6.20附近稍事喘息。 上述上海交易员并称，此前外管局通知外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行应 于每月初调整综合头寸至下限以上，该举措会带来一些购汇需求，但一方面还不清楚这部分 购汇会发生于一级市场还是银行间外汇市场，而且具体的量、发生的时间亦不明晰，需要等 本月底、下月初观察市场波动情况。 “能不能消化一定量的结汇还不清楚。后期还是走一步看一步，一是看看政策有没有什 么动作，二是看市场有没有更多动态。”他说。 为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局本月发布通知称， 外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于 2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。 东京汇市美元兑日圆周三略为回落，上日曾升至2008年10月以来最高水准，但美元仍维 持全面强势，受美国经济复苏增强的迹象以及美国公债收益率(殖利率)涨势支撑。 [FRX/CN ] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1459 6.1428 -0.05% 中间价 6.2070 6.2035 -0.06% 日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 60 6.1455 6.1515 2013年来即期升贬值幅度 1.37% 1年期美元/人民币掉期升水 1,045 离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.2255/85 6.2205 CNH即期 6.1418/38 6.1413 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李航; 审校 屈桂娟)