版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 17:06 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌呼应美元强势，结汇偏强市场仍押注后市续涨

* 人民币收盘小跌再事歇息
    * 隔夜美元指数涨至去年7月以来新高
    * 交易员称未见人民币升值预期反转，后期料续升

 (更新收盘报价和更多评论)
    路透北京5月15日 - 人民币兑美元即期 周三收盘随中间价小幅下跌，顺应隔
夜美元指数强势上涨。今日成交区间则仍然紧贴波幅上限，净结汇压力还是较重，市场对后
期人民币趋涨的预期则未有变化。
        
    华南一股份银行交易员认为，今天中间价下调，还是因为隔夜美元指数 上涨，并
创下自去年7月以来的新高。人民币短期盘整、震荡，但是净结汇仍是主力，升值仍是大方
向。

    上海一股份行交易员也表示，人民币不再像前期那样一口气升值，现在可能只是因为美
元指数太强而休息会儿，并没有看到升值预期扭转的迹象。

    4月以来加速升值的中间价目前大致在6.20附近稍事喘息。
    
    上述上海交易员并称，此前外管局通知外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行应
于每月初调整综合头寸至下限以上，该举措会带来一些购汇需求，但一方面还不清楚这部分
购汇会发生于一级市场还是银行间外汇市场，而且具体的量、发生的时间亦不明晰，需要等
本月底、下月初观察市场波动情况。
    
    “能不能消化一定量的结汇还不清楚。后期还是走一步看一步，一是看看政策有没有什
么动作，二是看市场有没有更多动态。”他说。
    
    为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局本月发布通知称，
外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于
2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。 
    
    东京汇市美元兑日圆周三略为回落，上日曾升至2008年10月以来最高水准，但美元仍维
持全面强势，受美国经济复苏增强的迹象以及美国公债收益率(殖利率)涨势支撑。 [FRX/CN
]
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
    
 在岸市场人民币兑美元                         今日          上日       升贬
                即期成交价格                6.1459         6.1428     -0.05%
                      中间价                6.2070         6.2035     -0.06%
                                                                         
              日内相对于中间价最大波幅  0.99% (上限±1%)    日高       日低
                    日内波动幅度(pips)         60          6.1455     6.1515
                2013年来即期升贬值幅度       1.37%                            
  1年期美元/人民币掉期升水                   1,045                       
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:45                 今日           上日        
                 1年期NDF                  6.2255/85       6.2205        
                         CNH即期           6.1418/38       6.1413        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

      人民币汇率市场报导/掉期    
    全球主要外汇市场收盘报导    
    人民币离岸/NDF相关新闻    
    全球外汇市场主要消息    
    人民币在岸相关新闻        
    全球外汇动态         
    人民币外汇期权        

 (发稿 李然/李航; 审校 屈桂娟)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐