台湾汇市：台币兑美元收创逾一个月低位，跌破30大关

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
* 台币随日圆和韩元趋贬，收创逾一个月低位 * 外资和油款买美元，然出口商抛汇意愿不小 * 央行尾盘助贬台币 路透台北5月15日 - 台币兑美元 周三收贬1.22角，跌破30台币的整数关卡。汇 银人士表示，日圆走贬态势依旧，韩元也相对疲弱，加以央行在收盘之际助贬台币，令台币 收在逾一个月低位。 今日收盘价30.028是4月9日以来的最低，当日台币兑美元收在30.050。汇银人士表示， 外资今日买卖虽皆有，但仍以买美元力道稍大，油款亦有美元买盘；只不过，出口商在29.8 70以上的价位，美元卖盘明显增温，并且台股再创高位，盘中也限制了台币的贬势。 〞今天外资是买卖都有，还是买美元为主。〞一位大型民营银行交易员表示。他们并预 估，明日的台币/美元主要交易区间先看29.800-29.900，但若日圆/美元持续走贬，不排除 台币实质交易区间将向30慢慢靠拢。 汇银人士并提到，央行虽然在临收盘时助贬台币，但盘中的买卖皆有，主要还是缓和台 币的波动为主。此外，台股 收盘创下21个月以来的高位，尽管市场对亚币贬值仍有 预期，但有助稳定台币汇价。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资今日在台股买超50.32亿台币，连续15个交 易日买超累计1,061.06亿，上交易日买超74.18亿台币。 无本金交割远期外汇市场中，今日一个月内的美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF) 溢价较上交易日稍稍加大，美元看升气氛益加浓厚。 指标台币/美元一个月期 报价盘末来到29.930/950左右，较上日收市价29 .900走贬。 韩元兑美元 周三收贬，回吐昨日涨幅，因市场揣测美联储或开始撤出宽松政 策，从而提振美元。 本周重要事件还有：周四欧洲央行管理委员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话、美 国费城联储总裁普洛瑟就经济前景和货币政策发表讲话、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉 姆斯在一餐会上就经济和货币政策讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.028 29.906 29.843-30.028 30.000 11.52 8.02 元太外汇经纪公司 29.879 29.807 29.845-29.917 29.917 4.94 3.80 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.070/0.080 0.020/0.030 美元/台币六个月期 -0.010/0.010 -0.075/-0.045 (完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。