版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 16:42 BJT

台湾汇市：台币兑美元收创逾一个月低位，跌破30大关

* 台币随日圆和韩元趋贬，收创逾一个月低位
    * 外资和油款买美元，然出口商抛汇意愿不小
    * 央行尾盘助贬台币

    路透台北5月15日 - 台币兑美元 周三收贬1.22角，跌破30台币的整数关卡。汇
银人士表示，日圆走贬态势依旧，韩元也相对疲弱，加以央行在收盘之际助贬台币，令台币
收在逾一个月低位。
    
    今日收盘价30.028是4月9日以来的最低，当日台币兑美元收在30.050。汇银人士表示，
外资今日买卖虽皆有，但仍以买美元力道稍大，油款亦有美元买盘；只不过，出口商在29.8
70以上的价位，美元卖盘明显增温，并且台股再创高位，盘中也限制了台币的贬势。
      
    〞今天外资是买卖都有，还是买美元为主。〞一位大型民营银行交易员表示。他们并预
估，明日的台币/美元主要交易区间先看29.800-29.900，但若日圆/美元持续走贬，不排除
台币实质交易区间将向30慢慢靠拢。
    
    汇银人士并提到，央行虽然在临收盘时助贬台币，但盘中的买卖皆有，主要还是缓和台
币的波动为主。此外，台股 收盘创下21个月以来的高位，尽管市场对亚币贬值仍有
预期，但有助稳定台币汇价。
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资今日在台股买超50.32亿台币，连续15个交
易日买超累计1,061.06亿，上交易日买超74.18亿台币。 
     
    无本金交割远期外汇市场中，今日一个月内的美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF)
 溢价较上交易日稍稍加大，美元看升气氛益加浓厚。 
    
    指标台币/美元一个月期 报价盘末来到29.930/950左右，较上日收市价29
.900走贬。      
        
    韩元兑美元 周三收贬，回吐昨日涨幅，因市场揣测美联储或开始撤出宽松政
策，从而提振美元。      

    本周重要事件还有：周四欧洲央行管理委员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话、美
国费城联储总裁普洛瑟就经济前景和货币政策发表讲话、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉
姆斯在一餐会上就经济和货币政策讲话。
                
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  30.028     29.906    29.843-30.028   30.000   11.52    8.02
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.879     29.807    29.845-29.917   29.917   4.94     3.80
                                                                          
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价          上日现货收盘时水准
                                             
 美元/台币一个月期          0.070/0.080       0.020/0.030
 美元/台币六个月期         -0.010/0.010      -0.075/-0.045
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐