《焦点》欧盟双反裁定在即，有望加速中国光伏产业整合潮

* 欧盟将公布中国光伏产品双反调查初裁，或课以重税

* 中国大多光伏企业将退出欧洲市场

* 中国或发展中国家将成替补，但接纳空间有限

* 下半年起国内企业整合潮将起

作者 林琦

路透上海5月15日 - 欧盟近期将公布针对中国光伏企业的“双反”(反倾销、反补贴)调查裁定，并有望成为压垮众多中国企业的“最后一根稻草”，下半年起中国光伏产业大范围的整合潮或将涌现。

中国政府及光伏行业组织近期不断游说欧盟，德国等重量级政府亦对中国光伏业给予支持，不少光伏业内人士仍对结果抱有乐观期望。但是从目前形势看，欧盟的初裁决定可能并不理想。若是课以惩罚性关税，中国相当多光伏企业将不得不退出欧洲这个全球最主要的光伏市场。

在欧美两大市场接连受阻后，中国企业将转战国内本土市场以及非洲等发展中国家，但这尚不足以消化国内光伏企业庞大产能。可以预见，未来一段时间，光伏企业关闭产能或者整合可能成为常态。

“有些企业本来欧洲市场就弱，那就转其他地区，或是做中国市场。若是企业什么市场都做不了，就那只能等死了。”行业咨询机构iSupply行业分析师顾理旻指出。

欧盟执委会上周三已初步同意向进口的中国光伏产品征收惩罚性关税，关税平均税率将设在47%。欧盟将在周三布鲁塞尔召开的会议上征求所有欧盟国家贸易专员的意见，并在6月6日前公布初裁结果，12月公布终裁决定。

欧洲市场去年光伏产品装机量占到全球的六成，而中资企业已获取欧洲市场超过80%的市场份额，2011年中国企业对欧盟出口的光伏产品的价值达210亿欧元。有业内人士指出，欧盟对中国光伏产品的双反调查，将是中欧之间最大一场贸易战。

不过，不少中国光伏企业及行业专家仍期待欧盟6月初的初裁能够带来一些惊喜。

“通过各方努力，(化解双反)还是有可能的，”国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰指出，中国商务部近期一直与欧盟方面做磋商，行业协会和各企业通过各渠道进行宣传联络，甚至将国外企业接拉过来做同盟军。

**欧盟损人不利己，中方或回击**

对欧盟双反调查，中国不少光伏企业认为是“杀敌一千，自损八百”之举，因这将令欧洲光伏市场的装机成本明显提高。

中国大型光伏电池及组件生产企业天合光能 在给路透的一份书面声明中称，欧洲一旦对从中国进口的光伏产品征收惩罚性关税，将对全球整个光伏行业价值链造成十分不利的影响，特别伤及欧洲的上游和下游产业。

“作为自由贸易的支持者和开放合作的倡导者，天合光能支持通过协商和谈判解决贸易争端，并期待中国和欧盟的相关部门积极沟通，达成符合各方共同利益的解决方案。”该声明指出。

中国商务部发言人姚坚近日亦表示，希望通过对话磋商解决中欧有关光伏贸易争端，并表态中国坚决反对欧盟设限，希望欧盟慎重对待此事，中国将维护中方企业的利益。

顾理旻介绍称，在欧洲市场上，中国产组件与欧洲当地产的组件的价差约为30-40%，很明显，47%的惩罚性关税明显偏高。

他认为，一旦欧盟征收高额关税的初裁决定后，中国可能会出手回击。中国此前发起的针对美欧韩的多晶硅双反初裁结果亦可能出炉，届时在中国低价倾销的进口多晶硅将受到遏制。

“欧盟那边高关税，若是原料成本再抬高，中国的中游厂商将是两头烧。”他说。

光伏产业链由上游的硅料硅片、中游的光伏电池和组件、下游光伏组件安装及电站开发等组成。而中国企业在中游制造方面具领先优势，涌现出例如天合、尚德 、英利 等多家全球大厂。

**拓新市场，加速整合**

亚洲光伏协会联席主席、尚德电力董事施正荣指出，美国及欧盟的双反调查，对于国内本已处于困境的光伏企业而言，是雪上加霜。

中国光伏业已连续六个季度全行业亏损，部分扩张过快的企业出现债务违约或破产，例如尚德旗下最主要生产基地--无锡尚德3月被当地法院裁定破产重整；赛维LDK 海外发行的债券出现违约。

石定寰指出，若被课以高关税，中国光伏产品在欧洲就没有竞争力，而且欧盟双反调查涉及电池、组件等多个生产环节，中资企业无法规避，只能另寻出路，例如开拓非洲等发展中国家以及金砖国家这些新的市场。

“中国市场的潜力是巨大的，关键是如何快速启动国内市场，使得国内产能与需求相匹配。”民营能源企业汉能控股集团总裁冯电波指出，希望中央政府能出台一定的政策倾斜和扶持，帮助国内企业渡过难关。

去年12月的中国国务院常务会议对扶持光伏产业做出指导性意见，例如加强光伏发电规划与配套电网规划的协调，根据资源条件制定光伏电站分区域上网标杆电价,对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策等。业内估计，由发改委等国家部委制定的扶持光伏产业健康发展的若干意见近期即将出台。

通威太阳能有限公司董事长胡荣柱指出，“这一两年国内市场发展不可谓不快，但是要一下子消化那么多产能，那还真是够呛。”

去年全球新增光伏装机近30GW(吉瓦)，其中中国装机量达4.5GW，今年估计新增装机不低于30GW。中国已多次修订光伏产业发展目标，最新目标是至2015年前每年新增装机10GW。而据业内人士统计，国内光伏组件产能高达55-60GW。

顾理旻预计，下半年以及明年，国内光伏产业将会有越来越多的企业退出。只有加速整合，减掉一些过剩产能，主流大厂的利润才能恢复。