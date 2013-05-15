离岸人民币：台湾银行业4月底人民币存款568.79亿元，环比增17.8%

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透台北5月15日 - 台湾央行周三表示，至今年4月底止，台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款达265.29亿元，国际金融业务分行(OBU)人民币存款303.5亿元。路透据此计算，银行业累计人民币存款达568.79亿元，较上月成长约17.8%。
台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务，至今约两个月时间。多家投资银行预估，台湾至今年底为止，人民币存款可望达到1,000-1,500亿元。
以下为台湾央行提供的台湾人民币相关业务数据：(单位：亿元人民币)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现及放款余额 汇款总额 跨境贸易结算总额
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 300.00
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 92.51
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 73.87
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离岸人民币新闻请点选 (记者 高洁如; 审校)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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