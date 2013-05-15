路透基点：七家银行签署了达迈科技15亿台币的首笔融资案

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，聚醯亚胺薄膜厂商--台湾上市公司达迈科技首次办理的15亿台币(5,000万美元)五年期融资案，已经有七家银行在5月7日签署了贷款协议。
第一商业银行是牵头行和唯一簿记行，承贷5.70亿台币。彰化商业银行、兆丰国际商业银行和台湾合作金库亦担当牵头行，各自承贷2.10亿台币。
台北富邦商业银行是协办行，承贷1.20亿台币。
台湾银行和华南商业银行是经理行，各自承贷9,000万台币。
一如此前报导，这项贷款分为：A部分5.50亿台币定期贷款，用于再融资；B部分5亿台币定期贷款，用于资本支出；C部分4.50亿台币循环贷款，用于营运资本。A部分及B部分以厂房及设备抵押。
定期贷款部分利率为商业票据次级市场利率加码80个基点，无担保的循环贷款部分利率按相同基准利率加码85个基点。贷款的三个部分皆设有税前保底利率1.65%。
以三个层级邀请银行参贷。承诺3亿台币或以上者，获得先付费用15个基点及牵头行头衔；承诺2-2.99亿台币者，获得费用8个基点及共同主办行头衔；承诺1.5-1.99亿台币者，获得费用5个基点及经理行头衔。
定期贷款分七期每半年不等额偿还，宽限期两年。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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