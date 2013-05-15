路透基点：七家银行签署了达迈科技15亿台币的首笔融资案

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，聚醯亚胺薄膜厂商--台湾上市公司达迈科技首次办理的15亿台币(5,000万美元)五年期融资案，已经有七家银行在5月7日签署了贷款协议。

第一商业银行是牵头行和唯一簿记行，承贷5.70亿台币。彰化商业银行、兆丰国际商业银行和台湾合作金库亦担当牵头行，各自承贷2.10亿台币。

台北富邦商业银行是协办行，承贷1.20亿台币。

台湾银行和华南商业银行是经理行，各自承贷9,000万台币。

一如此前报导，这项贷款分为：A部分5.50亿台币定期贷款，用于再融资；B部分5亿台币定期贷款，用于资本支出；C部分4.50亿台币循环贷款，用于营运资本。A部分及B部分以厂房及设备抵押。

定期贷款部分利率为商业票据次级市场利率加码80个基点，无担保的循环贷款部分利率按相同基准利率加码85个基点。贷款的三个部分皆设有税前保底利率1.65%。

以三个层级邀请银行参贷。承诺3亿台币或以上者，获得先付费用15个基点及牵头行头衔；承诺2-2.99亿台币者，获得费用8个基点及共同主办行头衔；承诺1.5-1.99亿台币者，获得费用5个基点及经理行头衔。

定期贷款分七期每半年不等额偿还，宽限期两年。（完）