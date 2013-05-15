中国债市：利率互换几无变动，消息面处于空窗期市场难脱整理走势

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透上海5月15日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三几无变动，一系列宏观数据公布后，暂时消息面进入空窗期，唯资金仍偏宽裕，市场成交量仍在，但报价变动很小。
“IRS没怎么变，政策方面没什么动静，经济数据又已经反映了，市场暂时没什么方向。”上海一商业银行交易员称。
他并指出，虽然央行在公开市场操作力度也不弱，但因持续的央票到期，实际对宽松资金面影响不大，不过目前现券收益率已偏低，没有更进一步消息刺激，再往下行动力不足，而资金宽松则造成利率和信用之间的利差还在缩窄。
“资金还是要配置的，但交易盘已经不愿意再（把利率债收益率）往下推了，继续等吧，4月份数据（疲弱的）力度还是不够。”他称。
中国银行间市场周三回购加权利率 多小幅波动。市场人士表示，无论是存款准备金的清算，还是5月财税的预缴，综合影响不大，市场流动性继续偏宽。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报28天正回购，14天逆回购以及三个月期央票需求。周二央行同时进行了28天期正回购及三个月期央票发行，单日净回笼210亿元人民币。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.1810/3.2790 3.2080/3.2900 3.3060/3.3940 3.4460/3.5380 3.4650/3.7075 周二 3.1830/3.2790 3.2080/3.2900 3.3040/3.3900 3.4440/3.5340 3.4675/3.7025 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0020/0.0000 0.0000/0.0000 0.0020/0.0040 0.0020/0.0040 -0.0025/0.0050
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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