台湾经济指标预测--5月16日至6月7日

《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 5/20 1600 外销订单 4月 -- -6.6%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.18% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.28% 5/24 1610 M2年增率 4月 -- +3.78% 5/24 1600 GDP年增率 第一季统计 -- 1.54%(概估值) 值 * 6月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 0830 消费者物价 5月 -- +1.04%(年变动率) 指数(CPI) 6/5 1610 外汇存底 5月底 -- 4,051.94亿美元 6/7 1600 出口 5月 -- -1.9%(年变动率) -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。