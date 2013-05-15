路透基点：江西高速寻求21亿元人民币的融资--RLPC

循环信贷的商议利率为中国人民银行基准利率的100%，定期贷款的利率则为人行五年期贷款利率的95%。

江西高速公路在第一季签署了60亿元人民币的23年期融资协议，用于建设抚州-吉安高速公路。该贷款的牵头行是国家开发银行江西分行，利率是中国人民银行基准利率的100%。（完）