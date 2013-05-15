路透基点：江西高速寻求21亿元人民币的融资--RLPC

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，江西省高速公路投资集团有限责任公司正寻求两笔总计21亿元人民币（3.42亿美元）的融资。
消息人士称，北京银行牵头安排一笔15亿元人民币的两年期循环信贷；摩根大通则安排另一笔6亿元三年期定期贷款，附带有三年延期选项。
循环信贷的商议利率为中国人民银行基准利率的100%，定期贷款的利率则为人行五年期贷款利率的95%。
一位消息人士指出，循环信贷将用于公司运营资本。
江西高速公路在第一季签署了60亿元人民币的23年期融资协议，用于建设抚州-吉安高速公路。该贷款的牵头行是国家开发银行江西分行，利率是中国人民银行基准利率的100%。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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