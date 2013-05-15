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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 17:23 BJT

路透基点：江西高速寻求21亿元人民币的融资--RLPC

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，江西省高速公路投资集团有限责任公司正寻求两笔总计21亿元人民币（3.42亿美元）的融资。

消息人士称，北京银行牵头安排一笔15亿元人民币的两年期循环信贷；摩根大通则安排另一笔6亿元三年期定期贷款，附带有三年延期选项。

循环信贷的商议利率为中国人民银行基准利率的100%，定期贷款的利率则为人行五年期贷款利率的95%。

一位消息人士指出，循环信贷将用于公司运营资本。

江西高速公路在第一季签署了60亿元人民币的23年期融资协议，用于建设抚州-吉安高速公路。该贷款的牵头行是国家开发银行江西分行，利率是中国人民银行基准利率的100%。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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