更正-路透基点：江西高速寻求21亿元人民币的融资--RLPC

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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(更正：因英文原文有误，6亿美元贷款的牵头行为摩根士丹利，非摩根大通；另外北京银行未负责牵头15亿循环贷款)
路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，江西省高速公路投资集团有限责任公司6亿元人民币三年期定期贷款将由摩根士丹利安排。之前曾误报为摩根大通。
此次贷款将用于运营资本，附带有三年延期选项。
定期贷款的利率则为人行六年期贷款利率的90%。
此外，北京银行未受委托去安排另一笔15亿元人民币的两年期循环信贷。消息人士称，该行正在与借款人就融资一事谈判。
江西高速公路在第一季签署了60亿元人民币的23年期融资协议，用于建设抚州-吉安高速公路。该贷款的牵头行是国家开发银行江西分行，利率是中国人民银行基准利率的100%。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8