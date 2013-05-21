更正-路透基点：江西高速寻求21亿元人民币的融资--RLPC

(更正：因英文原文有误，6亿美元贷款的牵头行为摩根士丹利，非摩根大通；另外北京银行未负责牵头15亿循环贷款)

路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，江西省高速公路投资集团有限责任公司6亿元人民币三年期定期贷款将由摩根士丹利安排。之前曾误报为摩根大通。

此次贷款将用于运营资本，附带有三年延期选项。

定期贷款的利率则为人行六年期贷款利率的90%。

此外，北京银行未受委托去安排另一笔15亿元人民币的两年期循环信贷。消息人士称，该行正在与借款人就融资一事谈判。