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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 17:43 BJT

欧洲经济：标普称塞浦路斯征用存款可能开创欧元区先例

路透伦敦5月15日 - 在救助塞浦路斯时征用银行存款的做法，可能会在欧元区其它地区再度上演，而欧元区银行业联盟在引入时可能不够强大。

标普在一份报告中称：“我们认为塞浦路斯事件凸显出，财政上强大的欧元区国家越发不情愿拿自己纳税人的资金来对他国银行进行资本重组。”(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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