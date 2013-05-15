路透基点：亚太森博的10亿美元融资案已经吸引到八家银行参与

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，迄今已经有八家银行参与了亚太森博中国控股有限公司的10亿美元5.5年期贷款案，该笔融资由亚太资源国际控股有限公司提供担保。

八家银行总计承贷逾7亿美元，它们包括国泰世华银行、彰化商业银行香港分行、中信国际、国家开发银行香港分行、瑞士信贷、工银亚洲、平安银行和台湾合作金库香港分行。

消息人士透露，预计还将有一些银行参与，其中一家至少愿意承贷逾2亿美元，此融资案料将获得超额申请。

这笔借款方自主安排的贷款起初计划是分为两部分，一部分为6亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点，另一部分为4亿美元，加码幅度为340个基点。4亿美元部分设有第五年提前清偿权。不过消息人士称，贷款结构和规模安排可能出现变化。

承贷5,000万美元或以上的银行有150个基点的费用，并获得牵头行和簿记行头衔。承贷3,000-4,900万美元的银行有125个基点的费用，并获得牵头行头衔。承贷2,000-2,900万美元的银行有100个基点的费用，获得协同主办行头衔。

借款方计划在6月末以前结束此案。

一如此前报导，这项贷款以股票及质押给一海外控股公司的一笔中国房地产作为担保，这家控股公司将把权利指定给贷款银行。

贷款动用三个月后开始还款，分季度偿还。平均期限略低于三年。

贷款资金将用于2008年一笔75亿元人民币(12亿美元)10年期贷款的再融资。这笔2008年贷款是由中国农业银行、中国银行、中国建设银行及中国工商银行提供。资金用于扩张中国山东省日照一座纸浆厂。

1月时，13家银行加入金鹰集团旗下赛得利国际5亿美元融资的一般银团，认贷额达7.30亿美元的超额认贷水准。该项联贷由Banco Itau、西班牙国际银行、荷兰银行和瑞穗实业银行担任牵头行兼簿记行。中国国家开发银行及Banco Bradesco加入为牵头行。

这笔5亿美元贷款分为一笔4.4亿美元五年期定期贷款和一笔6,000万美元三年期循环信贷。定期贷款部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码387.5个基点，循环信贷的利率为362.5个基点，以及125个基点的承诺费。牵头行获得一笔150个基点的最高费用。（完）