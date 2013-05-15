中港股市：内地与香港股市由一周低点温和反弹，成交量较低

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
“我认为大家仍然对股市太放心了，官方对中国成长率降温的容忍度远高于一般看法，”交银国际首席中国策略师洪灏指出。
中煤能源 是跌幅较大的成长概念股，H股下跌5.6%，A股下跌0.8%。
澳博控股 劲升4.9%，创收盘纪录高位，因公司盘中表示，路氹地皮一个项目已获澳门政府批准。
利丰 飙升8.4%，创2011年11月以来最佳单日涨幅。此前有媒体报导称，利丰主席冯国纶表示，有信心全年经营溢利回复2011年水平。一直看淡利丰的瑞银，昨将利丰投资评级由沽出上调至中性。
安踏体育 涨9.3%，因第一季同店销售零增长，此前公司曾警告称今年头两个月恐出现负增长。
**沪综指缩量收升，谨慎情绪仍浓**
中国股市沪综指缩量微收升。在经历前两日下跌之后，经济数据给市场带来的利空情绪已逐渐消化，然市场仍在等待基本面的进一步向好支撑，维持谨慎观望。分析师指出，目前可积极关注部分基金股票仓位提高等积极信号，短线大盘下跌的空间不大。
沪综指 收报2,224.797点，涨7.787点或0.35%。上海A股今日成交额为665亿元人民币，昨日为755亿元。
“这几天出现回调，还是经济数据利空的影响吧，央行在公开市场本周可能净回笼也有影响。”国都证券策略研究员肖世俊称。
他并指出，创业板近期的表现，还是与较弱的基本面有关，资金规避周期性大盘股，追逐成长性中小盘股，但累计风险已经较大。
深市创业板综指 收涨3.279%，跑赢深圳综指 当日1.544%的涨幅。
沪深300指数 收涨0.54%，报2,506.925点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,492.2点，涨0.51%，成交188,955手。(完)
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“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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