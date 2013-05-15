中港股市：内地与香港股市由一周低点温和反弹，成交量较低

“我认为大家仍然对股市太放心了，官方对中国成长率降温的容忍度远高于一般看法，”交银国际首席中国策略师洪灏指出。

中煤能源 是跌幅较大的成长概念股，H股下跌5.6%，A股下跌0.8%。

澳博控股 劲升4.9%，创收盘纪录高位，因公司盘中表示，路氹地皮一个项目已获澳门政府批准。

利丰 飙升8.4%，创2011年11月以来最佳单日涨幅。此前有媒体报导称，利丰主席冯国纶表示，有信心全年经营溢利回复2011年水平。一直看淡利丰的瑞银，昨将利丰投资评级由沽出上调至中性。

安踏体育 涨9.3%，因第一季同店销售零增长，此前公司曾警告称今年头两个月恐出现负增长。

**沪综指缩量收升，谨慎情绪仍浓**

中国股市沪综指缩量微收升。在经历前两日下跌之后，经济数据给市场带来的利空情绪已逐渐消化，然市场仍在等待基本面的进一步向好支撑，维持谨慎观望。分析师指出，目前可积极关注部分基金股票仓位提高等积极信号，短线大盘下跌的空间不大。

沪综指 收报2,224.797点，涨7.787点或0.35%。上海A股今日成交额为665亿元人民币，昨日为755亿元。

“这几天出现回调，还是经济数据利空的影响吧，央行在公开市场本周可能净回笼也有影响。”国都证券策略研究员肖世俊称。

他并指出，创业板近期的表现，还是与较弱的基本面有关，资金规避周期性大盘股，追逐成长性中小盘股，但累计风险已经较大。

深市创业板综指 收涨3.279%，跑赢深圳综指 当日1.544%的涨幅。

沪深300指数 收涨0.54%，报2,506.925点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,492.2点，涨0.51%，成交188,955手。(完)