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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 17:21 BJT

台湾央行：外币结算平台9月开办境内及两岸人民币汇款

路透台北5月15日 - 台湾央行周三表示，外币结算平台将在9月起开办境内及两岸人民币汇款，至于外币即期、换汇和远期交易等，将于12月底完成。

央行表示，央行规划由财金公司建置符合国际通用规格的〞外币结算平台〞，可供境内及跨境外币汇款交易之结算及清算服务。此平台可以连接不同币别之清算行，集中处理各类外币支付交易之跨行清算，有规模经济效益，并采即时总额清算机制，并可有效控管清算风险。

外币结算平台的境内的美元汇款功能已于3月1日营运，未来包多种外币如欧元和日圆交易也将纳入。

央行也表示，外币结算平台机制可以令参加行的外币交易，透过外币结算平台处理，将可望避免清算行掌握参加行外币交易客户资料，以维持竞争公平性。此外，境内汇款可同日全额到汇，不必经由国外转汇，也可免除中转行费用。

台湾央行先前表示，7月时外币结算平台可望纳入人民币汇款。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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