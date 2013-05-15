台湾央行：外币结算平台9月开办境内及两岸人民币汇款

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透台北5月15日 - 台湾央行周三表示，外币结算平台将在9月起开办境内及两岸人民币汇款，至于外币即期、换汇和远期交易等，将于12月底完成。
央行表示，央行规划由财金公司建置符合国际通用规格的〞外币结算平台〞，可供境内及跨境外币汇款交易之结算及清算服务。此平台可以连接不同币别之清算行，集中处理各类外币支付交易之跨行清算，有规模经济效益，并采即时总额清算机制，并可有效控管清算风险。
外币结算平台的境内的美元汇款功能已于3月1日营运，未来包多种外币如欧元和日圆交易也将纳入。
央行也表示，外币结算平台机制可以令参加行的外币交易，透过外币结算平台处理，将可望避免清算行掌握参加行外币交易客户资料，以维持竞争公平性。此外，境内汇款可同日全额到汇，不必经由国外转汇，也可免除中转行费用。
台湾央行先前表示，7月时外币结算平台可望纳入人民币汇款。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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