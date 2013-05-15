路透基点：渣打已为瑞安中心30亿港元贷款安排先行融资

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，瑞安中心30亿港元(3.87亿美元)三年期定期贷款，渣打银行已安排先行融资。
该笔贷款用于为一笔2011年的25亿港元贷款提供再融资并用作营运资本，于今年4月30日签署协议，本月初完成先行融资。
该案刚刚进入银团组建，瑞安中心在此前一周已经偿清了2011年的那笔贷款。
新贷款的平均年限为2.7年，利率较Hibor加码245个基点。
承贷3-4.4亿港元的银行获得主办行头衔，综合收益为265个基点，其中有54个基点的承诺费用。承贷2-2.9亿港元的银行获得安排行头衔，综合收益为260个基点，有40个基点的承诺费。承贷1-1.9亿港元的银行获得高级经理行头衔，综合收益为255个基点，有27个基点的承诺费。
银行回复截止日期为6月26日。
那笔2011年的贷款原本是在2014年9月到期，中银香港和渣打银行为牵头行，另有12家银行参与，包括：富邦金融控股、工银亚洲、创兴银行、国泰世华银行、台湾银行、永丰银行、国泰世华银行、玉山商业银行、第一商业银行、上海商业银行、永亨银行和元大商业银行。
今年1月，该笔2011年贷款中的1.55亿港元部分在二级市场上以票面价格的98.2%售出。这笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码245个基点。
同月，借款人要求修改贷款条款，将最低利息覆盖比率从三倍调降到1.5倍。
该笔2011年贷款在初级市场的最高综合收益为290个基点。借款人为瑞安控股旗下的一个部门，位于香港湾仔地区的A级写字楼--瑞安中心则作为该笔融资的担保品。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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