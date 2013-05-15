路透基点：渣打已为瑞安中心30亿港元贷款安排先行融资

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，瑞安中心30亿港元(3.87亿美元)三年期定期贷款，渣打银行已安排先行融资。

该笔贷款用于为一笔2011年的25亿港元贷款提供再融资并用作营运资本，于今年4月30日签署协议，本月初完成先行融资。

该案刚刚进入银团组建，瑞安中心在此前一周已经偿清了2011年的那笔贷款。

新贷款的平均年限为2.7年，利率较Hibor加码245个基点。

承贷3-4.4亿港元的银行获得主办行头衔，综合收益为265个基点，其中有54个基点的承诺费用。承贷2-2.9亿港元的银行获得安排行头衔，综合收益为260个基点，有40个基点的承诺费。承贷1-1.9亿港元的银行获得高级经理行头衔，综合收益为255个基点，有27个基点的承诺费。

银行回复截止日期为6月26日。

那笔2011年的贷款原本是在2014年9月到期，中银香港和渣打银行为牵头行，另有12家银行参与，包括：富邦金融控股、工银亚洲、创兴银行、国泰世华银行、台湾银行、永丰银行、国泰世华银行、玉山商业银行、第一商业银行、上海商业银行、永亨银行和元大商业银行。

今年1月，该笔2011年贷款中的1.55亿港元部分在二级市场上以票面价格的98.2%售出。这笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码245个基点。

同月，借款人要求修改贷款条款，将最低利息覆盖比率从三倍调降到1.5倍。

该笔2011年贷款在初级市场的最高综合收益为290个基点。借款人为瑞安控股旗下的一个部门，位于香港湾仔地区的A级写字楼--瑞安中心则作为该笔融资的担保品。（完）