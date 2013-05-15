更新版 1-中国金融：4月新增外汇占款居高不下，人民币恐稳中续涨

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
* 4月外汇占款仍高达2,943亿元人民币
* 4月份市场抽走的流动性为2,280亿元
* 若人民币升势不改，短期外汇占款恐仍维持高位
* 外管局新规对热钱流入恐效果有限 (新增分析师评论)
路透北京5月15日 - 中国央行公布4月新增外汇占款虽较一季度月均增量超4,000亿元人民币有明显回落，但仍高达2,943.54亿元。虽然中国经济增长明显弱于预期，监管层亦出台了加强资本管制的新举措，但若人民币的升势不改，短期内外汇占款恐仍居高不下。
分析人士认为，外管局出台的加强资本流入管理新规，将会带来一些购汇需求，亦对虚假贸易、套利行为起到限制作用，从而对5月的外汇占款产生一定影响。然热钱流入的渠道多种多样，监管层亦不愿看到资本外逃，未来人民币中间价或仍将稳中有升。
“中国4月份外汇占款仍然很高，资金流入形式未得到改善。考虑4月贸易顺差加上FDI，还是有热钱流入。”招商银行总行高级分析师刘东亮说。
中国央行周三公布，4月末金融机构外汇占款余额为273,630.89亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加2,943.54亿元，较上月水平略有增加。
上海一外资行的外汇交易主管认为，4月外汇占款居高不下，正是央行重启央票，同时外管局出台加强资本流入管理新规的原因。境内外的套利活动使美元结汇的压力大增。
为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国外管局本月发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，4月末财政性存款余额为30,539.96亿元，当月增加5,224.23亿元。
过往数据显示，财政存款通常在1、4、5、7、10月大增，因为缴税等因素。上述两项数据表明，4月份市场因此抽走的流动性为2,280亿元。
进入4月后，中国银行间市场资金面呈现宽松格局，但因财政存款上缴高峰与月末因素叠加，中下旬开始流动性紧张局势一度难现和缓，主要回购利率 一路上行，其中七天期品种加权利率曾升至约5%的高位。
**外管新规作用或有限**
今年以来人民币兑美元即期 累计升值幅度已达1.37%，离市场预期全年1-2%左右的增幅已经过半，其中4月以来升值幅度就达到0.45%。
安信证券高级宏观分析师尤宏业认为，相较4月人民币凌厉的升势，4月的外汇占款并未较3月大幅增加，可能有央行管控力度减少，更多通过市场操作消化掉一部分外汇，这样流入的资金就没有表现为外汇占款。
“外管局关于调整头寸的政策还要观察会形成多大规模的购汇需求，现在多数预测是在几百亿美元。这一方面会消化一部分结汇压力，一方面也会本来由央行承担的外汇占款压力分摊到银行。”上述上海一外资行的交易主管说。
刘东亮认为，外管局新规的效果恐不会太明显，因为资金流入的渠道很多，而银行资金这一端只是其中之一。“关键一个问题是，搞不清楚真正的外部热钱到底有多少，有多少是出口转内销，即企业从银行融到的外币资金通过跨境贸易平台再重新流入国内。”
中国4月出口和进口同比分别增长14.7%和16.8%，高于路透调查预估中值10.3%和13.9%；贸易顺差则扩大至181.6亿美元，而3月为逆差8.8亿美元。
"外管局的政策除了调整综合头寸，也要求剔除套利的贸易成份，这样来看看出口偏多到底有多少是真实的外需，否则按出口那么强，人民币还应该再升值。”上述外资行交易主管说。
而中国4月工业、投资和消费数据整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。
人民币兑美元即期 周三收盘随中间价小幅下跌，顺应隔夜美元指数强势上涨。但成交区间则仍然紧贴波幅上限，净结汇压力还是较重，市场对后期人民币趋涨的预期则未有变化。
4月以来加速升值的中间价目前大致在6.20附近稍事喘息。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年4月 3月 2月 1月 1)财政性存款(亿元) 5,224.23 -2,670 243 3,298 2)外汇占款(亿元) 2,943.54 2,363 2,954 6,836 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 2) 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/) (发稿 谢衡/张胜男; 审校 张喜良/杨淑祯)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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