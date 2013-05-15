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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 07:59 BJT

台湾货币市场：5月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月16日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期2,613亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)

**宽松因素:

--央行存单到期3兆(万亿)593.65亿台币 ：

5/17 3,477.50亿台币

5/20 4,091.15亿台币

5/21 1,563.50亿台币

5/22 3,689.00亿台币

5/23 3,876.00亿台币

5/24 1,539.00亿台币

5/25 27.00亿台币

5/27 3,171.50亿台币

5/28 1,273.00亿台币

5/29 57.00亿台币

5/30 2,619.25亿台币

5/31 2,423.20亿台币

6/03 2,786.55亿台币

--国库券到期150亿台币

5/30：财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

**紧缩因素:

--5/20：财政部增额发行30年期”102甲5期”公债，金额350亿台币。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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