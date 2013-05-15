台湾货币市场：5月16日及本提存期资金预期变化一览表

《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
路透台北5月16日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,613亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)593.65亿台币 ：
5/17 3,477.50亿台币
5/20 4,091.15亿台币
5/21 1,563.50亿台币
5/22 3,689.00亿台币
5/23 3,876.00亿台币
5/24 1,539.00亿台币
5/25 27.00亿台币
5/27 3,171.50亿台币
5/28 1,273.00亿台币
5/29 57.00亿台币
5/30 2,619.25亿台币
5/31 2,423.20亿台币
6/03 2,786.55亿台币
--国库券到期150亿台币
5/30：财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素:
--5/20：财政部增额发行30年期”102甲5期”公债，金额350亿台币。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。