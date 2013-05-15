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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 17:37 BJT

CNH市场动态：隔夜利率位于相对高档，短钱需求增加

路透香港5月15日 - 香港离岸人民币即期 周三下跌，跟随中间价走势。市场人士指出，在市场调整空头美元部位之际，人民币需求升高，导致隔夜利率持续在相对高档徘徊。

一台资银行人士指出，离岸人民币短期升势较为迟滞，先前在即期和掉期作空美元的兴致消退，市场回补空头部位以及部份银行配置人民币资金上态度转谨慎，都令短天期利率升高，但还不到吃紧的程度。

“感觉外资行有一些需求...这个市场很薄的，有一点需求就会在利率上反映出来，但长天期的流动性还好，没有什么变化。”一大型中资行人士说。

本地时间下午5:21时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报2.20/2.50%，上日约在1.70%。

根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报2.20%，持平上日。

同时间，离岸人民币 报6.1435,较上日尾盘6.1415下跌；盘中报6.1418-6.1459。

交易员指出，近期中间价走势未能给予即期进一步指引，离岸汇价短期内料在6.1350-6.1500区间波动。(完)

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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