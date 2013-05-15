CNH市场动态：隔夜利率位于相对高档，短钱需求增加

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透香港5月15日 - 香港离岸人民币即期 周三下跌，跟随中间价走势。市场人士指出，在市场调整空头美元部位之际，人民币需求升高，导致隔夜利率持续在相对高档徘徊。
一台资银行人士指出，离岸人民币短期升势较为迟滞，先前在即期和掉期作空美元的兴致消退，市场回补空头部位以及部份银行配置人民币资金上态度转谨慎，都令短天期利率升高，但还不到吃紧的程度。
“感觉外资行有一些需求...这个市场很薄的，有一点需求就会在利率上反映出来，但长天期的流动性还好，没有什么变化。”一大型中资行人士说。
本地时间下午5:21时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报2.20/2.50%，上日约在1.70%。
根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报2.20%，持平上日。
同时间，离岸人民币 报6.1435,较上日尾盘6.1415下跌；盘中报6.1418-6.1459。
交易员指出，近期中间价走势未能给予即期进一步指引，离岸汇价短期内料在6.1350-6.1500区间波动。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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