更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，银行间资金水位高涨买票意愿踊跃

* 整体市场资金仍偏滥

* 拆款需求略不振

* 银行资金涌入短票市场

* 短票利率区间略下移 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 詹静宜

路透台北5月15日 - 台湾银行间短率周三持稳在既有区间。银行资金调度人士认为，目前整体市场资金依旧宽裕，完全感受不到5月税款缴库的资金紧缩因子，令短率维持在低位区间。

交易员指出，目前大多数的大型行库跟外商银行的当日及累计超额准备都为正数，但央行冲销力道仍嫌偏弱、银行间拆款需求不振，致使银行只好自食其力，积极透过短票、SWAP交易来消化积数，此外，初级市场国营企业短票利率标低，显示银行间资金大量涌入短票初级市场，银行间抢券情况越来越激烈。

“今天完全没做，没人要拆入啊。”一位大型金控旗下银行资金供给方调度人士说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率在0.370-0.425%，上日亦收在0.37-0.425%。

**短票利率区间略下移**

在短票市场方面，一家大型票券商表示，今日发票量仍偏少，明、后天发票量将会增加，但预估依旧无法满足银行间资金需求，料一个月短票利率主交投将持稳在0.69%附近。

“市场胃纳量大，发票量即使增加还是会供不应求。”一票券商调度人士说。

一银行调度人士也称，由于待去化资金偏多，也只好接受30天短票利率成交在0.69%，但较一个月天期多个几天的短票利率则可议价到0.70%，目前在短票供不应求的情况下，短票利率区间略往下移。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%及0.70%，区间些微校上日为下移。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，与上日相仿。

台湾央行今日共发行675.3亿台币存单，若相较存单到期金额641.15亿，存单发行余额增加34.15亿。

本周余日央行存单到期金额依序周四2,613亿及周五3,477.50亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为230亿台币，累计超额准备为798亿台币，加计前期1%的超额准备为1,629亿台币。

**公司债RP利率稳中趋跌**

台湾公司债附买回(RP)成交利率稳中趋跌，因大型寿险向投信业者大买基金的效应仍持续。投信业继续向票券与证券业者调券，且标的从公司债延伸至公债，这也让票券商的公司债RP承做利率微幅下调，持券部位较少的证券商方面则没有变化。

一大型票券商调度人士称，该大型寿险公司本次购买基金的金额逾100亿台币，但因各家票券持有的公司债部位不多，因此无法在一天内满足投信业者的需求。

另一票券商调度人士则指出，今日感觉投信要券的量更多了，也因此将公司债RP利率自0.70%下调至从0.69%。

一大型证券商调度人士也表示，以往投信都要找利率较高的公司债，但这次改口说公债也可以。

他们认为，今日应该可以完全去化因大型寿险买基金产生的RP需求，利率在月底前料持稳不变。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分成交于较大区间0.66-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，与上日大致相仿。