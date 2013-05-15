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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 18:01 BJT

英国金融市场：英镑上扬而英债期货下滑，受英国央行报告及总裁谈话影响

路透伦敦5月15日 - 英镑周三升至盘中高点，英债期货扩大跌势，稍早英国央行小幅调高经济成长预估，央行总裁金恩称英国经济将出现复苏。

英镑/美元 上涨0.3%，触及1.5272美元，英国央行通胀报告公布前约为1.5240。欧元/英镑 下跌0.6%，触及日低0.84415英镑，公布前为0.8462。

6月英债期货 最新报117.60，日内下跌25个跳动点，金恩发表谈话前在117.75。(完)
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