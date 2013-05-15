路透基点：逾20家银行参与海通国际证券循环信贷案，规模增至30亿港元

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，海通国际证券的三年期循环信贷案在吸引到逾20家银行的参与后，其规模从10亿港元大增至30亿港元(3.87亿美元)。
汇丰银行和渣打银行为牵头行兼簿记行，各自承贷2.50亿港元。
另有七家银行以牵头行身份参与，它们是：恒生银行(2.20亿港元)、上海浦东发展银行(2亿港元)、大新银行(1.80亿港元)、工银亚洲(1.80亿港元)、台北富邦商业银行和富邦银行(香港)(1.80亿港元)、第一商业银行香港分行(1.50亿港元)、台新国际银行(1.50亿港元)。
中国建设银行(亚洲)是主办行，承贷1.15亿港元。另有六家主办行，各自承贷1.10亿港元，它们是：东亚银行、中国光大银行香港分行、招商银行香港分行、中信国际、马来亚银行和永亨银行。
三井住友银行是安排行，承贷9,000万港元。另有五家协办行各自承贷7,500万港元，它们是：彰化商业银行OBU、玉山商业银行香港分行、兆丰国际商业银行香港分行、台湾中小企业银行香港分行和台湾合作金库。
一如此前报导，这笔无担保贷款的利率较一个月、两个月、三个月或六个月期香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点。
银行受邀分三个层次参贷。承贷3亿港元或以上的银行获得220个基点的综合收益，其中有60个基点的先付费用，并获得牵头行兼簿记行头衔；承贷2亿至2.99亿港元的银行获得215个基点的综合收益和45个基点的先付费用，并获得主办行头衔；承贷1亿至1.99亿港元的银行获得210个基点的综合收益和30个基点的先付费用，并获得安排行头衔。
如果贷款额度动用比例达到或超过50%，还有一笔60个基点的承诺费；若动用比例低于50%，则承诺费为70个基点。筹得资金将用于一般经营目的。
海通国际在2011年6月获得一笔三年期贷款，最高综合收益为172个基点，利率为较Hibor加码135个基点。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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