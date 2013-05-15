路透基点：逾20家银行参与海通国际证券循环信贷案，规模增至30亿港元

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，海通国际证券的三年期循环信贷案在吸引到逾20家银行的参与后，其规模从10亿港元大增至30亿港元(3.87亿美元)。

汇丰银行和渣打银行为牵头行兼簿记行，各自承贷2.50亿港元。

另有七家银行以牵头行身份参与，它们是：恒生银行(2.20亿港元)、上海浦东发展银行(2亿港元)、大新银行(1.80亿港元)、工银亚洲(1.80亿港元)、台北富邦商业银行和富邦银行(香港)(1.80亿港元)、第一商业银行香港分行(1.50亿港元)、台新国际银行(1.50亿港元)。

中国建设银行(亚洲)是主办行，承贷1.15亿港元。另有六家主办行，各自承贷1.10亿港元，它们是：东亚银行、中国光大银行香港分行、招商银行香港分行、中信国际、马来亚银行和永亨银行。

三井住友银行是安排行，承贷9,000万港元。另有五家协办行各自承贷7,500万港元，它们是：彰化商业银行OBU、玉山商业银行香港分行、兆丰国际商业银行香港分行、台湾中小企业银行香港分行和台湾合作金库。

一如此前报导，这笔无担保贷款的利率较一个月、两个月、三个月或六个月期香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点。

银行受邀分三个层次参贷。承贷3亿港元或以上的银行获得220个基点的综合收益，其中有60个基点的先付费用，并获得牵头行兼簿记行头衔；承贷2亿至2.99亿港元的银行获得215个基点的综合收益和45个基点的先付费用，并获得主办行头衔；承贷1亿至1.99亿港元的银行获得210个基点的综合收益和30个基点的先付费用，并获得安排行头衔。

如果贷款额度动用比例达到或超过50%，还有一笔60个基点的承诺费；若动用比例低于50%，则承诺费为70个基点。筹得资金将用于一般经营目的。

海通国际在2011年6月获得一笔三年期贷款，最高综合收益为172个基点，利率为较Hibor加码135个基点。（完）