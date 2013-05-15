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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 18:43 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2881    1.2918     -0.29     -2.37    1.3194
 美元/日圆                     102.51    102.35     +0.16    +18.18     86.74
 欧元/日圆                     132.07    132.22     -0.11    +15.39    114.46
 美元/瑞郎                     0.9712    0.9666     +0.48     +6.08    0.9155
 英镑/美元                     1.5252    1.5210     +0.28     -6.15    1.6251
 美元/加元                     1.0194    1.0179     +0.15     +2.75    0.9921
 澳元/美元                     0.9877    0.9888     -0.11     -4.96    1.0393
 新西兰元/美                   0.8206    0.8196     +0.12     -0.93    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.270   101.200     +0.07    +12.36    90.130
 新西兰元/日                   84.130    83.890     +0.29    -40.26   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     156.36    155.67     +0.44    +11.04    140.82
 澳元/新西兰                   1.2033    1.2059     -0.22     -4.04    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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