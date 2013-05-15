《汇市解析》技术面及价位预测

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2881 1.2918 -0.29 -2.37 1.3194 美元/日圆 102.51 102.35 +0.16 +18.18 86.74 欧元/日圆 132.07 132.22 -0.11 +15.39 114.46 美元/瑞郎 0.9712 0.9666 +0.48 +6.08 0.9155 英镑/美元 1.5252 1.5210 +0.28 -6.15 1.6251 美元/加元 1.0194 1.0179 +0.15 +2.75 0.9921 澳元/美元 0.9877 0.9888 -0.11 -4.96 1.0393 新西兰元/美 0.8206 0.8196 +0.12 -0.93 0.8283 元 澳元/日圆 101.270 101.200 +0.07 +12.36 90.130 新西兰元/日 84.130 83.890 +0.29 -40.26 140.820 圆 英镑/日圆 156.36 155.67 +0.44 +11.04 140.82 澳元/新西兰 1.2033 1.2059 -0.22 -4.04 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 王洋)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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