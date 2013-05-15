重温稿-《中国公开市场预测》周四缩量发170亿元三个月央票，收益率或继续走稳

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
* 央行周四将缩量发行170亿元三个月期央票
* 多数交易人士预期发行收益率持稳概率大
* 中性政策基调下监管或暂青睐以静制动
* 未来一二级收益率倒挂可能性趋弱
路透北京5月15日 - 中国央行周四将在公开市场招标发行170亿元人民币三个月期央票，较本周二缩量，预计发行收益率将继续持稳。交易人士认为，未来国内基本面和资金面尚存诸多不确定性，央票重启时日不长，中性政策基调下监管或暂青睐以静制动。
受访者并表示，当前二级市场剩余期限接近三个月的央票成交收益率报价大多落在2.9089%的一级发行收益率附近，若该期限央票品种未来规律化操作，寄望一、二级现明显倒挂的可能将逐渐趋弱。
“我们预计发行收益率不会变，原因就是央行现在其实也比较为难，未来基本面和资金面都有很多不确定性，所以暂时还没有变(发行)利率的必要。”北京一券商分析师称。
大连银行资金运营部研究员陈田亦表示，从之前进行正/逆回购中标利率整体持稳的情况看，央票发行收益率水平的波动频率“应该没有那么快”。
随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行上周重启了睽违近一年半的央票，规模在100亿元期限三个月，发行价格99.28元，参考收益率2.9089%。此后央行于本周二放量发行了270亿元央票，收益率则持稳。
上述券商分析师并称，如果未来三个月期央票持续发行的话，可能将引导二级市场走势，“以后二级和一级出现10个bp(基点)倒挂情况的可能性预计很难有了。”
中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.8308%，值得一提的是，在上周四(5月9日)央票重启后，该曲线震荡攀升至当前水平。周二发行的三个月期央票1301002 ，今日上市后成交收益率多数落在2.9089%附近，该券最新成交收益率2.9201%。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 520
(周四) 待定 逆回购 (周二) --
(周四) 待定 央票 （周二） 270
（周四） 170 央票到期 -- 正回购到期 1,010 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽/吴芳; 审校 张喜良)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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