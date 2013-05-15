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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 18:30 BJT

德国经济：德经济部称预计投资瓶颈不久将缓解

路透柏林5月15日 - 德国经济部预计，德国经济成长的正面进展将在今年延续，明年将尤佳

* 德国经济部称，预计投资瓶颈不久将缓解，为经济带来动能

* 德国经济部对路透表示，目标必须是尽快使货币政策恢复至正常模式

* 德国经济部称大量流动性增加市场波动风险，欧洲央行必须专注稳定物价的职责

* 德国经济部称没有看到竞争性贬值(完)
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