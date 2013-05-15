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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 18:42 BJT

英国经济：采取更为激进举措重塑银行业为时不算过晚--央行总裁金恩

路透伦敦5月15日 - 英国央行总裁金恩周三表示：

* 采取更为激进举措重塑英国银行业为时不算过晚。

* 通胀预估显示英国没有太多回旋余地。

* 金融系统比过去更具有应对负利率的能力，但英国有很好的理由不予实施。

* 不过负利率可供讨论，MPC可在未来选择使用。

* 不认为金融交易税会有助于欧洲经济。(完)
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