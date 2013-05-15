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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 18:41 BJT

东南亚股市：菲律宾股市领涨，但马来西亚股市逆势回落

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    450.36     -1.12     -0.25     +6.19    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3441.53      8.77     +0.26     +8.67   3167.08
 马来西亚                           1783.03     -5.40     -0.30     +5.57   1688.95
 泰国                               1630.09      6.61     +0.41    +17.11   1391.93
 印尼                               5089.88      7.94     +0.16    +17.91   4316.69
 菲律宾                             7392.20     78.74     +1.08    +27.17   5812.73
 越南                                485.97      2.12     +0.44    +17.46    413.73
 (完)
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