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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 18:45 BJT

中欧关系：欧盟称已决定对进口自中国的电信设备进行反倾销调查

路透布鲁塞尔5月15日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特周三表示：

* 欧盟已决定对进口自中国的电信设备进行反倾销调查。

* 希望与中国当局就倾销问题可友好协商解决。(完)
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