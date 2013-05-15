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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续三天下跌，疲弱出口和马币走强带来压力

马币 走坚也压制买兴。

一家外国商品经纪商的交易员说：“我们看到出口继续下滑，这利空市场。”

“不过好的一方面，是下滑幅度要轻于前十天，我们要看看下半月出口是否会复苏。”

根据ITS数据，5月前十天出口较前月同期下滑16.7%。

马来西亚7月棕榈油期货 收低0.3%，报每吨2,296林吉特(763美元)，之前在2,277和2,299间波动。

总成交量在42,201口，高于均值35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 侯向明)
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