重发-全球金市：未来12-18个月仍将续跌，实物金需求旺盛难改跌势--中金

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路透北京5月15日 - 中国国际金融有限公司首席策略师、董事总经理孔庆影周三称，2013年黄金价格已经见顶，终结了延续了十年的黄金牛市，而未来12-18个月的黄金价格仍比较悲观，将是持续下跌的过程。

她周三在媒体见面会上称，虽然黄金需求中一半是实物需求，且中国大妈和印度大婶在本轮黄金大跌过程中疯狂购买实物金，但由于实物需求属于被动型黄金需求，难以改变黄金的中长期下跌的趋势。

“投资需求是拉动此前黄金十年的重要因素，...中国大妈的购买实物金难以抵御（黄金）投资者的退出，”孔庆影称。

她在报告中亦指出，黄金价格近年来由投资需求驱动，从而在目前投资者选择加速抛售黄金头寸的情况下，黄金价格面临显着的下行风险，未来金价的下行空间取决于投资者的抛售力度，在极端悲观的假设下，2013年黄金年底价格将下行至1,200美元/盎司.

黄金在连续四个交易日下滑后周三小幅上涨，因黄金上市交易基金(ETF)持仓跌势暂缓，但股市走坚可能吸引投资者寻求更好的回报，从而抑制黄金涨势。

在孔庆影看来，最近黄金价格走势已经从一定程度上说明了这一点，中印实物需求的增加可能短期内让黄金价格托底企稳，但黄金的中长期走势不会靠现货价格来决定，而是黄金的投资需求。

而从投资需求来看，全球最大的黄金ETF持仓的断崖式下跌以及CFTC的持仓亦下降明显，显示投资者正在从黄金投资中退出，这将成为推动黄金价格未来下跌的最重要的原因。

她认为，黄金和其他大宗商品一样已经不受到投资者的青睐了。因为黄金从2011年底开始就不再是一个避险资产，而在黄金没有避险功能的时候，投资者考虑的资产的风险回报和机会成本，从2012年开始，黄金作为一个资产类别的时候其吸引力在不断下降。

她强调，美国经济的持续复苏，以及持续走强的美国股市前景将使得黄金投资吸引力进一步下降。

“从2011年9月以来，美国股市持续恢复反弹，美国整体经济情况伴随利率不断走低，经济好转，股市往上走，直到最近创新高。这也是13年黄金见顶的原因。”孔庆影称。

她认为，在全球经济复苏且没有通胀压力大背景下，股市将是投资者最好的选择。