重发-全球金市：未来12-18个月仍将续跌，实物金需求旺盛难改跌势--中金

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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路透北京5月15日 - 中国国际金融有限公司首席策略师、董事总经理孔庆影周三称，2013年黄金价格已经见顶，终结了延续了十年的黄金牛市，而未来12-18个月的黄金价格仍比较悲观，将是持续下跌的过程。
她周三在媒体见面会上称，虽然黄金需求中一半是实物需求，且中国大妈和印度大婶在本轮黄金大跌过程中疯狂购买实物金，但由于实物需求属于被动型黄金需求，难以改变黄金的中长期下跌的趋势。
“投资需求是拉动此前黄金十年的重要因素，...中国大妈的购买实物金难以抵御（黄金）投资者的退出，”孔庆影称。
她在报告中亦指出，黄金价格近年来由投资需求驱动，从而在目前投资者选择加速抛售黄金头寸的情况下，黄金价格面临显着的下行风险，未来金价的下行空间取决于投资者的抛售力度，在极端悲观的假设下，2013年黄金年底价格将下行至1,200美元/盎司.
黄金在连续四个交易日下滑后周三小幅上涨，因黄金上市交易基金(ETF)持仓跌势暂缓，但股市走坚可能吸引投资者寻求更好的回报，从而抑制黄金涨势。
在孔庆影看来，最近黄金价格走势已经从一定程度上说明了这一点，中印实物需求的增加可能短期内让黄金价格托底企稳，但黄金的中长期走势不会靠现货价格来决定，而是黄金的投资需求。
而从投资需求来看，全球最大的黄金ETF持仓的断崖式下跌以及CFTC的持仓亦下降明显，显示投资者正在从黄金投资中退出，这将成为推动黄金价格未来下跌的最重要的原因。
她认为，黄金和其他大宗商品一样已经不受到投资者的青睐了。因为黄金从2011年底开始就不再是一个避险资产，而在黄金没有避险功能的时候，投资者考虑的资产的风险回报和机会成本，从2012年开始，黄金作为一个资产类别的时候其吸引力在不断下降。
她强调，美国经济的持续复苏，以及持续走强的美国股市前景将使得黄金投资吸引力进一步下降。
“从2011年9月以来，美国股市持续恢复反弹，美国整体经济情况伴随利率不断走低，经济好转，股市往上走，直到最近创新高。这也是13年黄金见顶的原因。”孔庆影称。
她认为，在全球经济复苏且没有通胀压力大背景下，股市将是投资者最好的选择。
此前有分析师表示，国内贵金属品种基本跟随外盘走势，虽然现货黄金溢价仍在扩大显示现货黄金需求旺盛，但由于现货黄金占比较小，难以扭转黄金价格的短期弱势。 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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