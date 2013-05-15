重温稿-台菲关系：台湾启动对菲律宾第二波制裁，停止双方高层与经济交流

路透台北5月15日 - 由于等不到菲律宾的正式道歉声明，台湾行政院周三表示，即刻启动第二波的八项反制措施，将停止双边所有高层交流活动、停止菲在台经济交流，并将在南海相关海域举行联合操演。

行政院长江宜桦在记者会中称，会积极维护台湾的主权，结合国军与海巡署实力，密集巡弋台湾所属海域，保护渔民安全。也会优先提供慰问金给受害渔民家属，并对菲律宾施压，要求其提出合理的赔偿。

“国安会已成立对菲律宾制裁措施的应变监督小组，一直到菲律宾感受到压力，做出正确的回应为止。”他说。

台湾政府已于今日早晨对菲律宾祭出即刻冻结菲劳申请、召回驻菲律宾大使，以及要求菲律宾驻台代表返国处理公务船开枪射击案件等三项制裁措施。行政院并警告称，若菲律宾政府于本地时间下午6:00未能提出符合期待的正式声明，将启动包括在南海相关海域进行海上操演、停止经济交流等第二波的反制措施。

行政院表示，八项反制措施包括：第一、对菲律宾发布旅游警示灯号为红色；第二、停止双边所有高层交流活动，例如世界卫生大会（WHA）部长级的会议；第三、停止菲在台经济交流、推广、招商；第四、停止台、菲农渔业合作事项；第五、停止双方科技研究交流与合作计画；第六、停止航权谈判；第七、停止菲国人士使用”东南亚五国人民来台先行上网查核”免签证措施；第八、国防部与海巡署在南海相关海域办理联合海上操演。

台湾琉球籍渔船“广大兴28号”是在5月9日上午10:00附近，在台湾与菲律宾的重叠水域，突遭菲律宾籍公务船开枪射击，造成该渔船严重破损失去动力，65岁的台湾籍船员洪石成不幸中枪身亡。

台湾总统马英九于11日召开国安高层会议，针对菲律宾公务船枪击“广大兴28号”渔船的重大事件，提出四项严正要求，分别是正式道歉、赔偿损失、尽速彻查事实严惩凶手、尽速启动台菲渔业协议谈判。若菲律宾自12日零时起，在72小时内没有正面回应，台湾将采取冻结菲劳申请、召回驻菲律宾大使以及要求菲律宾驻台代表返回菲国协助妥善处理相关案件。