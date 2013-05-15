美国数据：上周抵押贷款申请下滑，因利率上升压制再融资需求

路透纽约5月15日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请一个多月来首次下滑，因利率跳涨压制再融资需求。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，5月3日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑7.3%至876.6。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整后的再融资申请指数下滑8.1%至4,805.8，购房抵押贷款申请指数升4.1%至211.6。

再融资占抵押贷款总申请量的比重持稳于76%。

该周30年期固息抵押贷款利率升至4月初以来最高，上升8个基点至3.67%。