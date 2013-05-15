国际油市：亚洲5月/6月燃料油进入正价差，因供给增加

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透新加坡5月15日 - 亚洲5月/6月380-cst燃料油即期跨月价差周三收盘时转入正价差，因未来六周运往亚洲的符合规格的燃料油供给增加，给价格构成压力。
西方有超过592万吨的燃料油料在5月抵达亚洲，较4月增加近10%，且较今年迄今月均值增加约17%。
380-cst燃料油5月/6月跨月价差报在贴水0.125美元，较前一交易日走弱0.75美元，当时为逆价差。180-cst升水走软0.25美元。
380-cst燃料油现货升水报每吨0.89美元，较前一交易日下滑0.04美元。180-cst燃料油现货升水报每吨0.73美元，较前一交易日下跌0.06美元。
但交易商亦将注意力转向了新的交易周期，并暗示虽然市场仍然疲弱，但价格跌势可能快触底了。
交易商说，“低价通常会提振需求，我们4月以来已看到这一状况。如果我们开始看到符合规格的燃料油库存快速出售，那么我们可能会看到库存减少，”一名交易商说。
“如果6月抵达船货仍然低于或接近400万吨，那么这对市场来说可能是个问题...我认为我们必须密切关注未来几周新加坡的库存数据。” (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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