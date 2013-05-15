国际油市：亚洲石脑油裂解价差降至四日低点，因欧洲需求不振

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透新加坡5月15日 - 亚洲石脑油价格周三连续第三个交易日下滑，降至一周半低点每吨858美元。石脑油裂解价差跌至四日低点每吨91.80美元，因欧洲需求缓慢对亚洲市场的价格构成压力。
交易员将亚洲人气的下滑归因于西方汽油需求低迷。
一位在新加坡的交易员说：“这是欧洲因素，主要是受汽油推动。”
根据级别的不同，石脑油可以重整成汽油，也可以用来调和汽油，或者裂解成石化产品。
韩国良好的需求未能扭转今日市场的人气。
Lotte Chemical买入两艘总量约50,000吨、6月下半月到岸大山(Daesan)的石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约10美元。
类似的是，亚洲汽油裂解价差也受到西方需求低迷的影响，跌至每桶8.34美元的四日最低。
未见有汽油现货交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 侯向明)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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