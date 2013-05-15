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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 19:50 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差降至四日低点，因欧洲需求不振

路透新加坡5月15日 - 亚洲石脑油价格周三连续第三个交易日下滑，降至一周半低点每吨858美元。石脑油裂解价差跌至四日低点每吨91.80美元，因欧洲需求缓慢对亚洲市场的价格构成压力。

交易员将亚洲人气的下滑归因于西方汽油需求低迷。

一位在新加坡的交易员说：“这是欧洲因素，主要是受汽油推动。”

根据级别的不同，石脑油可以重整成汽油，也可以用来调和汽油，或者裂解成石化产品。

韩国良好的需求未能扭转今日市场的人气。

Lotte Chemical买入两艘总量约50,000吨、6月下半月到岸大山(Daesan)的石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约10美元。

类似的是，亚洲汽油裂解价差也受到西方需求低迷的影响，跌至每桶8.34美元的四日最低。

未见有汽油现货交易达成。(完)

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(编译 王洋; 审校 侯向明)
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