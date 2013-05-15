国际油市：亚洲柴油裂解价差连续第二个交易日下滑，尽管中国出口料减少

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透新加坡5月15日 - 亚洲柴油裂解价差周三连续第二个交易日下滑，本周稍早曾触及一个月高点，尽管中国5月柴油出口料大幅减少。
路透数据显示，6月柴油裂解价差周三下滑0.24美元至每桶较迪拜原油升水16.32美元，周一曾触及一个月高点16.66美元。
在用尽了中国政府的配额后，亚洲最大精炼商中国石化5月柴油出口可能减少。
一名消息人士说，虽然不清楚获得新的配额后，中国石化6月出口会否恢复，但出口有可能再度突然增加。
台湾台塑石化一位公司发言人说，该公司小幅延迟了柴油出口，周日其日产能54万桶的Mailiao炼厂发生了线缆故障。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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