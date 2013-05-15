国际油市：亚洲柴油裂解价差连续第二个交易日下滑，尽管中国出口料减少

路透新加坡5月15日 - 亚洲柴油裂解价差周三连续第二个交易日下滑，本周稍早曾触及一个月高点，尽管中国5月柴油出口料大幅减少。

路透数据显示，6月柴油裂解价差周三下滑0.24美元至每桶较迪拜原油升水16.32美元，周一曾触及一个月高点16.66美元。

在用尽了中国政府的配额后，亚洲最大精炼商中国石化5月柴油出口可能减少。

一名消息人士说，虽然不清楚获得新的配额后，中国石化6月出口会否恢复，但出口有可能再度突然增加。

台湾台塑石化一位公司发言人说，该公司小幅延迟了柴油出口，周日其日产能54万桶的Mailiao炼厂发生了线缆故障。(完)

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