欧洲已公布经济指标--2013/5/15

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.3 p -0.3 f +0.6 p 德国 第一季 +0.1 @-p -0.6 @-f -1.4 p 法国 第一季 -0.2 p -0.3 f -- 意大利 第一季 -0.5 p -0.9 f -2.3 p 消费者物价指数(CPI) 英国 3月 +0.3 ＋0.7 +2.8 德国 4月 -0.5 f +0.5 f +1.2 f 法国(HICP) 4月 -0.1 f +0.8 r +0.8 f 意大利(HICP) 3月 +2.3 f -0.2 f +1.8 f 生产者物价指数(PPI) 英国 3月 +0.3 ＋0.8 r +2.0 德国 3月 -0.2 －0.1 r +0.4 法国 3月 持平 ＋0.5 r +1.9 意大利 2月 ＋0.1 -0.5 r +0.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4月 4.5 4.6 r 德国 4月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第四季 10.6 @ 10.3 @-r 意大利 2月 11.6 @ 11.7 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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