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市场报道 | 2013年 5月 15日 星期三 22:07 BJT

美国各类经济指标总览--2013/5/15

美国劳工部周三公布，美国4月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.7%，为2010年2月来最大降幅。4月PPI较上
年同期上升0.6%，为2012年7月来最小升幅。4月核心PPI较前月上升0.1%，预估为上升0.1%。 
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布数据显示，4月工业生产下滑0.5%，预估为下滑0.2%。3月修正后为
增长0.3%，前值为增长0.4%。4月产能利用率为77.8%，预估为78.3%。3月修正后为78.3%，前值为78.5%。 
    
    
                                     当前值                            前次值  
 失业率(%)                              7.5  (4月)                        7.6  (3月)
 非农业就业岗位(万)                增加16.5  (4月)                   增加13.8  (3月修正值)
 平均时薪(%)                           +0.2  (4月)                       持平  (3月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                -0.2  (3月)                      +0.7%  (2月)
 不包括食品和能源CPI(%)                +0.1  (3月)                       +0.2  (2月)
 实质所得(%)                           +0.5  (3月)                       -0.3  (2月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                -0.7  (4月)                       -0.6  (3月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                +0.1  (4月)                       +0.2  (3月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                  +0.4  (第四季终值)                +3.1  (第三季终值)
 GDP平减指数(%)                        +1.0  (第四季终值)                +2.7  (第三季终值)
 零售销售(%)                           +0.1  (4月)                       -0.5  (3月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差388  (3月)                    逆差436  (2月修正值)
 雇佣成本(%)                           +0.4  (第三季)                    +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                           -0.5  (4月)                       +0.3  (3月修正值)
 产能利用率(%)                         77.8  (4月)                       78.3  (3月修正值)
 初请失业金人数(万人)                  32.3  (5月4日当周)                32.7  (4月27日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                 盈余1,129  (4月)                  赤字1,070  (3月)
 领先指标(%)                           -0.1  (3月)                       +0.5  (2月)
 个人所得(%)                           -3.6  (1月)                       +2.6  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)              持平  (1月)                       持平  (12月)
 消费者信贷(亿美元)                增加79.7  (3月)                  增加186.3  (2月修正值)
 企业库存(%)                           持平  (3月)                       持平  (2月修正值)
 建筑支出(%)                           -1.7  (3月)                       +1.5  (2月修正值)
 消费者信心                            68.1  (4月)                       61.9  (3月修正值)
 房屋开工(万户)                       103.6  (3月)                       96.8  (2月修正值)
 建筑许可(万户)                        90.7  (3月修正值)                 93.9  (2月修正值)
 成屋销售(万户)                         492  (3月)                        495  (2月修正值)
 新屋销售(万户)                        41.7  (3月)                       41.1  (2月修正值)
 工厂订单(%)                           -4.0  (3月)                       +1.9  (2月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                 -5.8  (3月修正值)                 +4.3  (2月修正值)
 供应管理协会非制造业指数              53.1  (4月)                       54.4  (3月)
 供应管理协会制造业指数                50.7  (4月)                       51.3  (3月)
 趸售(批发)库存(%)                      0.4  (3月)                       -0.3  (2月)
 进口物价(%)                           -0.5  (4月)                       -0.5  (3月)
 出口物价(%)                           -0.7  (4月)                       -0.4  (3月)
 单位劳工成本(%)                       +0.5  (第一季初值)                +4.4  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                       +0.7  (第一季初值)                -1.7  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                 赤字1,104.2  (第四季)             赤字1,124.5  (第三季修正值)
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