美国各类经济指标总览--2013/5/15

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
美国劳工部周三公布，美国4月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.7%，为2010年2月来最大降幅。4月PPI较上 年同期上升0.6%，为2012年7月来最小升幅。4月核心PPI较前月上升0.1%，预估为上升0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布数据显示，4月工业生产下滑0.5%，预估为下滑0.2%。3月修正后为 增长0.3%，前值为增长0.4%。4月产能利用率为77.8%，预估为78.3%。3月修正后为78.3%，前值为78.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 7.5 (4月) 7.6 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加16.5 (4月) 增加13.8 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (4月) 持平 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (3月) +0.7% (2月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%) +0.5 (3月) -0.3 (2月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.4 (第四季终值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.0 (第四季终值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) -0.5 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差388 (3月) 逆差436 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 32.3 (5月4日当周) 32.7 (4月27日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余1,129 (4月) 赤字1,070 (3月) 领先指标(%) -0.1 (3月) +0.5 (2月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加79.7 (3月) 增加186.3 (2月修正值) 企业库存(%) 持平 (3月) 持平 (2月修正值) 建筑支出(%) -1.7 (3月) +1.5 (2月修正值) 消费者信心 68.1 (4月) 61.9 (3月修正值) 房屋开工(万户) 103.6 (3月) 96.8 (2月修正值) 建筑许可(万户) 90.7 (3月修正值) 93.9 (2月修正值) 成屋销售(万户) 492 (3月) 495 (2月修正值) 新屋销售(万户) 41.7 (3月) 41.1 (2月修正值) 工厂订单(%) -4.0 (3月) +1.9 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -5.8 (3月修正值) +4.3 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.1 (4月) 54.4 (3月) 供应管理协会制造业指数 50.7 (4月) 51.3 (3月) 趸售(批发)库存(%) 0.4 (3月) -0.3 (2月) 进口物价(%) -0.5 (4月) -0.5 (3月) 出口物价(%) -0.7 (4月) -0.4 (3月) 单位劳工成本(%) +0.5 (第一季初值) +4.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.7 (第一季初值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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