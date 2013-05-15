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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 20:40 BJT

表格：美国4月PPI较前月下滑0.7%，为2010年2月来最大降幅

详细数据如下(除非特别指明，指数基期1982年为100):

经季节调整 未经季节调整

变动百分比 4月 3月 13年/12年4月 2月

成品 -0.7 -0.6 0.6 0.7

扣除食品及能源 0.1 0.2 1.7 0.2

消费食品 -0.8 0.8 2.3 -0.5

能源商品 -2.5 -3.4 -3.5 3.0

成品指数(X) 196.0 196.6 --

家用天然气 4.5 2.1 10.4 -0.4

汽油 -6.0 -6.8 -9.0 7.2

取暖油 -8.8 -7.9 -11.7 9.7

半成品 -0.6 -0.9 -1.0 1.3

扣除食品及能源 -0.2 0.2 -0.2 0.7

制造业原材料 -0.6 -0.1 -1.8 1.2

注：X-指未经季节调整。(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 侯向明; 审校 田建华)
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