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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 20:38 BJT

表格：美国纽约联储银行5月制造业指数为负1.43，预估为正4.00

路透纽约5月15日 - 美国纽约联邦储备银行周三公布,美国纽约联邦储备银行5月制造业指数为负1.43，预估为正4.00。

以下为分项指数:

2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2012年

5月 4月 3月 2月 1月 12月

制造业指数 -1.43 3.05 9.24 10.04 -7.78 -7.30

投入物价 20.45 28.41 25.81 26.26 22.58 16.13

产出物价 4.55 5.68 2.15 8.08 10.75 1.08

新订单 -1.17 2.20 8.18 13.31 -7.18 -3.44

出货 -0.02 0.75 7.76 13.08 -3.08 11.93

交货时间 -3.41 -3.41 -2.15 2.02 -2.15 -2.15

库存 -7.95 -4.55 -5.38 0.00 -8.60 11.83

未完成订单 -6.82 -3.41 -2.15 -2.02 -7.53 -6.45

员工数 5.68 6.82 3.23 8.08 -4.30 -9.68

一周平均工时 -1.14 5.68 0.00 -4.04 -5.38 -10.75 (完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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