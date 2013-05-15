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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 21:16 BJT

表格：美国3月整体资本净流入21亿美元

路透华盛顿5月15日 - 美国财政部公布数据显示：

* 美国3月整体资本净流入21亿美元。

* 外资3月通过交易途径净卖出135亿美元。

以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):

3月 2月 1月 月度资本净流入 2.1 61.9 95.5

民间 -34.8 52.3 48.2

官方 36.9 9.6 47.4 外资净买入长期证券 -31.9 -33.1 4.0

通过换股等非交易途径买入 -18.4 -19.8 -21.7

通过交易途径净买入 -13.5 -13.3 25.7

外资净买入美国证券 15.3 12.2 48.3

民间 9.7 13.3 -14.7

官方 5.6 -1.1 63.0 外资净买入长期美国证券:

美国公债 5.3 2.6 32.3

美国机构债 9.5 2.0 4.6

美国股票 6.8 -2.0 5.7

美国公司债 -6.2 9.6 5.7 主要外国投资者持有的美国公债:

中国大陆 1250.5 1251.9 1214.2

日本 1105.0 1105.5 1103.9

加勒比海金融中心 291.3 280.3 271.8

(Carib Bnkng Ctrs)

巴西 258.6 256.5 254.1

石油出口国家 261.5 256.8 261.6

台湾 189.0 190.0 192.7

瑞士 184.2 186.9 189.9

比利时 184.3 187.3 185.6 (完)

(编译 王洋; 审校 侯向明)
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