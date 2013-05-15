表格：美国3月整体资本净流入21亿美元

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透华盛顿5月15日 - 美国财政部公布数据显示：
* 美国3月整体资本净流入21亿美元。
* 外资3月通过交易途径净卖出135亿美元。
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
3月 2月 1月 月度资本净流入 2.1 61.9 95.5
民间 -34.8 52.3 48.2
官方 36.9 9.6 47.4 外资净买入长期证券 -31.9 -33.1 4.0
通过换股等非交易途径买入 -18.4 -19.8 -21.7
通过交易途径净买入 -13.5 -13.3 25.7
外资净买入美国证券 15.3 12.2 48.3
民间 9.7 13.3 -14.7
官方 5.6 -1.1 63.0 外资净买入长期美国证券:
美国公债 5.3 2.6 32.3
美国机构债 9.5 2.0 4.6
美国股票 6.8 -2.0 5.7
美国公司债 -6.2 9.6 5.7 主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1250.5 1251.9 1214.2
日本 1105.0 1105.5 1103.9
加勒比海金融中心 291.3 280.3 271.8
(Carib Bnkng Ctrs)
巴西 258.6 256.5 254.1
石油出口国家 261.5 256.8 261.6
台湾 189.0 190.0 192.7
瑞士 184.2 186.9 189.9
比利时 184.3 187.3 185.6 (完)
(编译 王洋; 审校 侯向明)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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