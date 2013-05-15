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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 21:23 BJT

表格：美国4月工业生产下滑0.5%，产能利用率为77.8%

路透华盛顿5月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布数据显示：

* 美国4月工业生产下滑0.5%(预估为下滑0.2%)，3月修正后为增长0.3%(前值为增长0.4%)。

* 4月产能利用率为77.8%(预估为78.3%)，3月修正后为78.3%(前值为78.5%)。

经季节调整的数据如下:

4月 3月 2月 13年4月/12年4月

工业生产(%) -0.5 0.3 0.9 1.9

前 值(%) 0.4 1.1

工业生产指数 98.7 99.3 99.0

4月 3月 2月 12年4月

产能利用率(%) 77.8 78.3 78.2 77.7

前 值(%) 78.5 78.3 (完)

(编译 侯向明; 审校 王洋)
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