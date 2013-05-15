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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 21:44 BJT

瑞士央行：正调查彭博记者是否访问了该央行的使用数据

路透苏黎世5月15日 - 瑞士央行称，正在调查彭博记者是否从彭博终端上访问了该央行的使用数据。

央行发言人Walter Meier在一份邮件声明中称，“我们正就该事宜同其他央行沟通。”(完) (编译 侯向明; 审校 王洋)
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