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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 21:56 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第二个交易日下滑，日圆跌势暂停促发卖盘

该经理称：“鉴于近期跌势后恶化的技术面，我认为单靠日圆走弱不足以提振市场。”

TOCOM-10月橡胶合约 <0#2JRU:>结算价报每公斤282.7日圆(2.8美元)，较上日收盘价下跌4.9日圆。

这比周一创下的两个月高位299日圆低5.8%。

上海期交所主力期胶合约 下跌485元人民币，收报每吨19,875元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤246.5美分，下跌7.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译/审校 王洋/侯向明)
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