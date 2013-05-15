亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第二个交易日下滑，日圆跌势暂停促发卖盘

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
该经理称：“鉴于近期跌势后恶化的技术面，我认为单靠日圆走弱不足以提振市场。”
TOCOM-10月橡胶合约 <0#2JRU:>结算价报每公斤282.7日圆(2.8美元)，较上日收盘价下跌4.9日圆。
这比周一创下的两个月高位299日圆低5.8%。
上海期交所主力期胶合约 下跌485元人民币，收报每吨19,875元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤246.5美分，下跌7.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译/审校 王洋/侯向明)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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