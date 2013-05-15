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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 22:37 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透5月15日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

05/10/13 较上周 较上年 05/10/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 390.2 1.1 5.5 394.9 -0.6 13.2 馏分油 117.9 1.9 -2.4 119.9 2.3 0.1 汽油 216.5 -0.5 11.2 217.7 2.6 13.4 取暖油 16.5 0.9 -8.9 16.8 0.6 -8.5 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 煤油型航空燃料 39.7 -0.4 1.4 39.1 -1.2 0.7 原油日加工量 15.2 0.1 0.7 15.3 0.1 0.2 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加30万桶，汽油库存减少80万桶，馏分油库存增加70万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
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