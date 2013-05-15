表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透5月15日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
05/10/13 较上周 较上年 05/10/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 390.2 1.1 5.5 394.9 -0.6 13.2 馏分油 117.9 1.9 -2.4 119.9 2.3 0.1 汽油 216.5 -0.5 11.2 217.7 2.6 13.4 取暖油 16.5 0.9 -8.9 16.8 0.6 -8.5 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 煤油型航空燃料 39.7 -0.4 1.4 39.1 -1.2 0.7 原油日加工量 15.2 0.1 0.7 15.3 0.1 0.2 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加30万桶，汽油库存减少80万桶，馏分油库存增加70万桶。(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。