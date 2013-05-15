日韩经济指标预测--5月16日-5月23日****

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月13日当周 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% 持平 (环比年率) +2.8% +0.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前 -- 买超3,09 周 9 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超26 2 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业产出(较前月) 3月修正值 -- +0.2% 产能利用指数(较前月) 3月 -- +0.7% 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +2.8% +7.5% (较上年同期) -4.1% -11.3% 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 5月19日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 5月 -- 负4 5月20日当周 5月20日(一) 暂无重要经济数据公布 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 日本央行利率决定 -- -- -- 2350 日本出口(较上年同期) 4月 -- +1.1% 进口(较上年同期) -- +5.5% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差3,624 5月22日(三) 暂无重要经济数据公布 5月23日(四) 暂无重要经济数据公布 (完)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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