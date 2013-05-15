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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月15日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                
 公司名         股票代码      收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                            
 中国                                                    
 新浪                           59.50    +0.38    +0.64  1918876
 搜狐                           62.16    -3.54    -5.39  1385018
 网易                           60.42    +0.62    +1.04   845125
 百度                           93.55    +0.71    +0.76  4524958
 亚信科技                       11.61    +0.01    +0.09   490022
                                                                
 台湾                                                    
 台湾积体电路                   19.80    -0.09    -0.45  1583575
 联电                            2.10    -0.01    -0.47   624296
 日月光                          4.20    +0.03    +0.72   182139
 硅品精密                        5.85    +0.01    +0.17   263255
 和信超媒体                      0.98    -0.03    -2.97    37064
 友达                            4.48    +0.04    +0.90   353898
 中华电信                       32.56    +0.32    +0.99    43760
 台湾国际航电                   35.88    +0.38    +1.07   845315
                                                                
 香港                                                    
 中国移动                       55.93    +0.17    +0.30   154986
 中国联通                       14.83    +0.10    +0.68   432975
 中国电信                       53.37    +0.08    +0.15    15271
 中芯国际                        4.14    +0.08    +1.97    56100
 电讯盈科                        5.17    -0.08    -1.52     1472
 
  (完)
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