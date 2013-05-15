《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月15日

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 59.50 +0.38 +0.64 1918876 搜狐 62.16 -3.54 -5.39 1385018 网易 60.42 +0.62 +1.04 845125 百度 93.55 +0.71 +0.76 4524958 亚信科技 11.61 +0.01 +0.09 490022 台湾 台湾积体电路 19.80 -0.09 -0.45 1583575 联电 2.10 -0.01 -0.47 624296 日月光 4.20 +0.03 +0.72 182139 硅品精密 5.85 +0.01 +0.17 263255 和信超媒体 0.98 -0.03 -2.97 37064 友达 4.48 +0.04 +0.90 353898 中华电信 32.56 +0.32 +0.99 43760 台湾国际航电 35.88 +0.38 +1.07 845315 香港 中国移动 55.93 +0.17 +0.30 154986 中国联通 14.83 +0.10 +0.68 432975 中国电信 53.37 +0.08 +0.15 15271 中芯国际 4.14 +0.08 +1.97 56100 电讯盈科 5.17 -0.08 -1.52 1472 (完)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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